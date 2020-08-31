В «Ленкоме» рассказали о состоянии Певцова в Коммунарке

Москва, 31 августа. Народный артист РФ Дмитрий Певцов находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких и продолжает лечение, сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом воспаления легких, и продолжает лечение. Состояние актера удовлетворительное», — сообщил Варшавер в беседе с РИА Новости.

В воскресенье информацию о госпитализации подтвердил сам актер. В видеообращении в Instagram народный артист РФ рассказал о самочувствии и предварительном диагнозе. По его словам, у него диагностировали пневмонию, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

По его словам, несмотря на заболевание, «настроение бодрое». Также актер особо поблагодарил Варшавера за «мгновенную организацию госпитализации».

В понедельник актер записал новое видео, в котором прокомментировал сообщение одного из СМИ, в котором говорилось об ухудшении здоровья артиста и даже коме. Он опроверг подобные домыслы, сообщив, что сейчас с ним все в порядке, а лечение идет по плану. Журналистов, распространивших ложную информацию, он назвал «паскудниками», пожелав им, чтобы их родственники прочитали о них такую же информацию.

«Паскудникам! 36,6. Полет нормальный. Никаких ком и тяжелых состояний НЕ БЫЛО!» — подчеркнул он в комментарии.

В финале Песков сообщил, что «восхищается» больницей в Коммунарке, которая, по его словам, похожа на космический корабль.