Москва, 31 августа. Договору об объединении двух Германий 31 августа исполнилось 30 лет. Однако СССР, а затем и Россия не получили за это компенсацию от ФРГ. Этому способствовал последний президент страны Советов Михаил Горбачев, отметил глава Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.

Согласно августовской договоренности, ГДР подлежала ликвидации, а ее территории должны были войти в состав ФРГ. Затем 12 сентября СССР, Британия, США и Франция подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Помимо вывода войск с немецкой территории, Москва отказывалась от притязаний на территории уже бывшей ГДР, пишет «ПолитРоссия».

Эксперт обратил внимание на добродушие Михаила Горбачева, который мог получить с ФРГ солидную сумму за то, что «отдал» ГДР. Потери родной страны этого политика не волновали. Белов объяснил, что ущерб СССР от объединения был связан, в частности, с тем, что происходил разрыв деловых связей, советские предприятия несли убытки.

Тема с компенсацией — вовсе не мечта или надежда. Бывший посол СССР в ФРГ Валентин Фалин подчеркивал, что в 80-х годах ФРГ готова была заплатить СССР 100 млрд марок только за то, чтобы ГДР покинула Организацию Варшавского договора. Логично, что за объединение можно было получить куда больше, включая запрет на расширение НАТО на восток.

Ставший популярным уже на Западе Горбачев даже и не заводил речь про компенсацию. А ведь только оставленное в Германии советское имущество «тянуло» тогда на миллиард марок. По мнению Белова, Берлин сейчас должен Москве такую сумму.

Теоретически, миллиарды марок были бы очень кстати для СССР в начале 90-х. Не исключено, что история могла быть иной, учитывая в таком случае весомую ресурсную базу тогда еще существовавшей державы.