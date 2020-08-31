Зеленский напомнил депутатам о возможности роспуска Рады

Киев, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады не расслабляться. Об этом он заявил в ходе внеочередного съезда партии «Слуга народа».

«В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия «Слуга народа» точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что в настоящее время нет поводов для досрочного роспуска парламента, однако это может произойти в случае низкого уровня эффективности работы Верховной рады.

«Сейчас самая лучшая ситуация, которая позволяет всем быть в тонусе, много сделано, но расслабляться рано», — отметил Зеленский.

Напомним, в апреле 2019 года Зеленский был избран президентом Украины. В ходе инаугурации Зеленский объявил о роспуске предыдущего созыва Верховной рады. Досрочные выборы депутатов состоялись 21 июля 2019 года. Президентская партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов, получив 254 места в парламенте из 450.

В августе 2019 года Зеленский предупредил депутатов, что дает новому составу Рады один год на то, чтобы доказать свою эффективность, отметив, что распускать парламент «не так уж страшно».