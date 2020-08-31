Хирург-онколог назвал причины 95% случаев развития рака

Москва, 31 августа. Злокачественные образования в большинстве случаев возникают по одной простой причине, ее назвал хирург-онколог Иван Карасев.

Он пояснил, что в 95% случаев в организме человека развивается онкология из-за хронических заболеваний. Как рассказал врач, при хроническом воспалении в определенном месте клетки наслаиваются друг на друга, это и приводит к появлению новообразований.

Иван Карасев добавил, что к образованию опухоли ведет так называемый «клеточный сбой». Также, по словам эксперта, чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию злокачественных образований. Хирург-онколог посоветовал не есть много копченостей и колбасы. Частое включение этих продуктов в рацион может привести к воспалению кишечника из-за желчных кислот, которые выделяются при их переработке.

Академик и главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн ранее сообщил, что не вылечившиеся от рака пациенты теперь могут испытать на себе виротерапию. Это технология предполагает использование живых вирусов против опухоли.