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Хирург-онколог назвал причины 95% случаев развития рака

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Хирург-онколог назвал причины 95% случаев развития рака

Москва, 31 августа. Злокачественные образования в большинстве случаев возникают по одной простой причине, ее назвал хирург-онколог Иван Карасев.

Он пояснил, что в 95% случаев в организме человека развивается онкология из-за хронических заболеваний. Как рассказал врач, при хроническом воспалении в определенном месте клетки наслаиваются друг на друга, это и приводит к появлению новообразований. 

Иван Карасев добавил, что к образованию опухоли ведет так называемый «клеточный сбой». Также, по словам эксперта, чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию злокачественных образований. Хирург-онколог посоветовал не есть много копченостей и колбасы. Частое включение этих продуктов в рацион может привести к воспалению кишечника из-за желчных кислот, которые выделяются при их переработке.

Хирург-онколог назвал причины 95% случаев развития рака

Академик и главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн ранее сообщил, что не вылечившиеся от рака пациенты теперь могут испытать на себе виротерапию. Это технология предполагает использование живых вирусов против опухоли.

Источник: Медикфорум
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