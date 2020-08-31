МИД Белоруссии предупредил Прибалтику об ответных санкциях

Минск, 31 августа. Санкции Литвы, Латвии и Эстонии против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут дать обратный эффект, предупредил представитель МИД республики Анатолий Глаз.

«Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Глаз напомнил, что Минск заранее предупреждал о том, что будет вынужден принять адекватные ответные меры против «инициаторов таких шагов».

«И это будет сделано», — заверил он.

Министр также отметил на то, что Белоруссия готова терпеливо ждать, когда у властей соседних стран возобладает здравый смысл, и это случится раньше, чем может показаться.

«Такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат», — заключил он.

Как сообщалось ранее, Литва, Латвия и Эстония 31 августа запретили въезд Лукашенко и еще 29 должностным лицам Белоруссии. Поводом для этого стали события, произошедшие в республике после президентских выборов. Победу на них одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей. После этого в стране начались несанкционированные протестные акции. Присутствующие на них провокаторы подстрекали людей к столкновению с правоохранителями.

Лукашенко заявил, что митинги управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы фиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.