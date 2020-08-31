Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV

Лос-Анджелес, 31 августа. Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки. Журналисты New York Post признали наряд скандальной певицы одним из лучших.

27-летняя Майли, прославившаяся своими неоднозначными нарядами, появилась на премии в просвечивающем белье платье бренда Mugler, украшенного блестящими деталями. Ее образ дополнили перчатки в тон, черные босоножки на каблуках и серьги-кольца.

Своим образом певица похвасталась на своей странице в Instagram. Буквально за несколько часов снимок собрал более миллиона лайков.

Отметим, из-за пандемии коронавируса премия MTV значительно отличается, от тех, что проходили ранее. Многие выступления были похожи на прославленные музыкальные клипы, а не на живые выступления, тем более, что некоторые из них были предварительно записаны в разных местах, а не в первоначально запланированном Barclays Center.

Выступление Майли стало одним из самых запоминающихся. Исполнив свою новую песню Midnight Sky, певица начала выступление медленно, танцуя в облегающем платье около микрофона. По ходу песни она поднялась по лестнице и, сорвав юбку и оставшись в трусах, «оседлала» гигантский дискотечный шар, воссоздав свой ставший уже культовым музыкальный клип 2013 года Wrecking Ball.