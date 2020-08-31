Онколог озвучил возможную причину глухоты Корчевникова

Москва, 31 августа. Телеведущий Борис Корчевников испытывает серьезные проблемы со слухом. Однако недуг может быть вызван не появлением снова опухоли мозга, а операцией по ее удалению в 2015 году. Точку зрения озвучил онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

Специалист обратил внимание, что организм ведущего был подвергнут серьезному вмешательству. Не факт, что новая опухоль может быть причиной потери слуха. К тому же, период реабилитации может быть долгим.

Мяснянкин считает, что врачам надо установить состояние сенсорных органов после операции.

По его мнению, вопрос с возвращение опухоли может быть уже прояснен, в том числе, за счет МРТ головного мозга.

Специалист считает, что медики пользуются самыми современными достижениями в медицине для решения проблемы ведущего. Он не исключает, что Корчевникову может помочь миниатюрный слуховой аппарат, сообщает «Пятый канал».

«Я думаю, выход из ситуации будет, даже если и физиологически, анатомически есть какие-то проблемы со слухом, я думаю, с помощью новейших подходов и новаций это все будет нивелировано», — выразил мнение врач.

Ранее нейрохирург и кандидат медицинских наук Александр Тома предположил, что проблемы со слухом у ведущего могут быть связаны с рецидивом опухоли.