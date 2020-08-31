Эксперт перечислил лучшие места для отдыха в сентябре и октябре

Санкт-Петербург, 31 августа. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот», посвященному предварительным итогам туристического сезона, рассказал, какие регионы России лучше всего подходят для отдыха в сентябре.

«Нам синоптики пообещали теплый сентябрь. Я бы рекомендовал последними теплыми днями насладиться у моря. То есть не забывать наши традиционные направления, это Крым, Краснодарский край. Это для тех, кто любит пляжный, морской отдых. Можно обратить внимание на Ставрополье. Добавлю в этот список Японское море, первая половина сентября — это бархатный сезон в Приморском крае. Что касается экскурсионного, познавательного туризма — это Москва и Санкт-Петербург. Отмечу, что эти города одни из первых вышли из коронавирусных ограничений. Сюда же добавлю Калининград и Казань. Обращу ваше внимание на Байкал», — посоветовал россиянам Осауленко.