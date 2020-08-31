Бывшего мужа Гагариной заметили на одном пикнике с Чеховой

Москва, 31 августа. Бывший супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков устроил пикник вместе с Анфисой Чеховой. Это заметили внимательные поклонники.

Исхаков в своем Instagram порассуждал на тему семенной жизни под фотографией, на которой он запечатлен в поле во время пикника. На снимке можно увидеть клетчатый плед, круассаны, два бокала вина. Однако спутницу экс-супруг Гагариной решил не показывать.

«Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго», — написал фотограф.

Однако внимательные подписчики рассекретили то, что так тщательно пытался скрыть Исхаков, — имя новой пассии. Как оказалось, он проводил время с Анфисой Чеховой. Теледива ранее выложила в своем Instagram фото в той же локации. На фотографии Чехова запечатлена в кокетливом белом платье и аккуратных туфлях светлого оттенка.

Ранее Дмитрий Исхаков ответил на частые упреки со стороны пользователей Instagram. Для них он опубликовал стихотворные строки, комментируя обвинения в том, что еще не развелся, а уже был замечен с другой.