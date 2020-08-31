Бывшего мужа Гагариной заметили на одном пикнике с Чеховой

Москва, 31 августа. Бывший супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков устроил пикник вместе с Анфисой Чеховой. Это заметили внимательные поклонники.
Исхаков в своем Instagram порассуждал на тему семенной жизни под фотографией, на которой он запечатлен в поле во время пикника. На снимке можно увидеть клетчатый плед, круассаны, два бокала вина. Однако спутницу экс-супруг Гагариной решил не показывать.
Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И ещё большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!
«Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго», — написал фотограф.
Однако внимательные подписчики рассекретили то, что так тщательно пытался скрыть Исхаков, — имя новой пассии. Как оказалось, он проводил время с Анфисой Чеховой. Теледива ранее выложила в своем Instagram фото в той же локации. На фотографии Чехова запечатлена в кокетливом белом платье и аккуратных туфлях светлого оттенка.
Ранее Дмитрий Исхаков ответил на частые упреки со стороны пользователей Instagram. Для них он опубликовал стихотворные строки, комментируя обвинения в том, что еще не развелся, а уже был замечен с другой.