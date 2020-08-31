Милонов обвинил «банду» Ефремова в подлоге и лжесвидетельстве

Нужно как можно быстрее заканчивать судебное разбирательство по делу актера Михаила Ефремова — иначе он и его «банда» из свидетелей и адвокатов превратит весь процесс в трагикомический фарс. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так собеседник ФАН отреагировал на новые заявления Ефремова, сделанные им на суде. Фигурант уголовного дела по ДТП со смертельным исходом сказал, что признательные показания, в том числе видеозапись, на которой заслуженный артист РФ «раскаивается» в том, что его пьяная езда стала причиной гибели человека, были сделаны им, поскольку он «был с похмелья нервным».

Кроме того, свидетель защиты Андрей Гаев заявил на допросе, что Ефремов после аварии «вышел из машины со стороны пассажирского сиденья», что фактически должно означать его невиновность. На водительском же сиденье якобы находился некий молодой человек, одетый «в серую футболку и темную болоньевую жилетку» — полностью слепой на один и крайне близорукий на другой глаз.

Милонова не устроила новая «линия защиты» актера — по его словам, стратегия адвокатов окончательно скатилась в «лжесвидетельство».

«Это совершенно беспрецедентная, бесцеремонная попытка путем лжи и подлога вывести Ефремова сухим из воды, — уверен депутат. — Однако я убежден в том, что суд в состоянии объективно оценивать показания так называемых «свидетелей» — и очень хочется верить, что, когда лживость их слов будет подтверждена, они также окажутся на скамье подсудимых».

Парламентарий отметил, что сам артист в своих заявлениях суду делает специфические оговорки, которые по его замыслу должны его обезопасить.

«Все эти «мне кажется», «как я помню», «по моему мнению» делаются как раз на случай разоблачения его лжи, — сказал собеседник ФАН. — И я считаю, что вся эта банда (во главе с «адвокатом» Эмилем Пашаевым), организовавшая просто беспрецедентный поток лжи в суде, сама должна вслед за Ефремовым предстать перед правосудием».

По словам Милонова, на его памяти еще никогда не было такого случая, чтобы судебный процесс был наполнен «таким количеством лжесвидетелей».