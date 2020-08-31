Су-27 перехватил сразу четыре самолета стран НАТО

Москва, 31 августа. Самолеты четырех государств НАТО были перехвачены российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.

Военные РФ засекли четыре неопознанные воздушные цели, которые находились над нейтральными водами, но летели в сторону границ РФ.

Командование приняло решение отправить на перехват Су-27, чтобы не было нарушений границы России.

Приблизившись на допустимое расстояние, российский экипаж установил, что к границе приближались самолеты Дании, ФРГ, США и Швеции. Российский самолет вынудил четыре «цели» кардинально сменить курс.

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что отечественный истребитель совершал полет согласно международным нормам.