Сатановский оценил жалобы военных США из-за перехвата B-52 российским Су-27

Москва, 31 августа. Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал инцидент над Черным морем, в ходе которого два Су-27 перехватили американский бомбардировщик B-52.

28 августа два российских истребителя Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США над акваторией Черного моря. Позднее Пентагон пожаловался на «опасные маневры» российских летчиков, отметив, что истребитель Су-27 пересек траекторию полета В-52, что «ограничивало маневренность летательного аппарата и увеличивало вероятность столкновения».

Сатановский прокомментировал жалобы Пентагона, отметив что «бедный американский летчик» был напуган, так как его не проинформировали, что над территорией Российской Федерации летать нельзя.

Политолог вспомнил недавний случай в Сирии, когда встретиться военнослужащим двух стран довелось не в небе, а на суше. В ближневосточной стране американские бронеавтомобили перегородили дорогу российскому патрулю, поэтому БТР отечественного производства протаранил боевые машины США. Как заметил эксперт, российские военные поступили достаточно сдержанно.

«Рыло за попытку заблокировать патруль не натереть — это верх терпения и предел джентльменства!» — объяснил эксперт.

Сатановский достаточно часто комментирует российско-американские отношения, обращая внимание на агрессивную политику Запада на российских границах. Так, ранее Сатановский назвал способ отбить у Запада охоту к выпадам против России.