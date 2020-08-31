Назван топ-5 главных туристических центров России

Москва, 31 августа. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в ходе эфира Медиагруппы «Патриот», посвященного предварительным итогам туристического сезона, назвал топ-5 главных туристических направлений страны.

«В первую очередь хотел бы назвать Калининградскую область. Безусловно, в лидерах Карелия. Русский север стал интересен прежде всего иностранцам, иностранцы туда поехали, но и россияне стали подтягиваться. Я бы включил в этот список Алтай, это два региона. Добавил бы Хакасию. Эта республика тоже очень привлекательна. Обратил бы внимание на Поволжье, с точки зрения развития круизного туризма. А раз Поволжье, то это, конечно же, Казань», — отметил Александр Осауленко.