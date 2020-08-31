Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского кресла после ДТП

Москва, 31 августа. Свидетель в Пресненском суде заявил, что лично вывел актера театра и кино Михаила Ефремова с водительского места после смертельного ДТП в Москве.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, свидетель адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, искал «молодого человека в белой футболке». Тот вместе со своим другом вытащил из джипа водителя после аварии. Свидетель утверждает, что за рулем был Михаил Ефремов.

«Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», — рассказал свидетель.

Напомним, Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленском кольце в Москве. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Артист не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего влетел в грузовик. Его водитель погиб. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Своей вины актер не признает. на допросе он заявил, что в день ДТП «ездил искать пиво» и потерял память. По словам актера, его память «начинается с того, что он сидит у следователя». Ефремов также отметил, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья.

Ранее сообщалось, что старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий подал иск к Михаилу Ефремову на 6,5 миллиона рублей. Адвокат Захарова-младшего Сергей Аверцев прокомментировал ситуацию телеканалу «360».