Онколог рассказал о применении живых вирусов для борьбы с раком

Москва, 31 августа. Академик и главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сообщил, что не вылечившиеся от рака пациенты теперь могут испытать на себе виротерапию. Это — технология применения против опухоли различных вирусов.

По словам Каприна, на данный момент министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже осведомлен о последних инновациях в вопросе лечения раковых опухолей. Скоро живые вирусы должны начать применяться на практике и помогать в избавлении пациентов от смертельных новообразований.

«Ведутся переговоры о том, что совместно будем испытывать онколитические вирусы, которые сделали в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН», — объяснил специалист.

Также Каприн заметил, что технология избавления человека от рака с помощью вирусов должна еще развиваться в течение длительного времени. На данный момент уже есть штаммы вакцин, которые будут применяться для дополнения основной терапии. Экспериментальные препараты будут использоваться после того, как стандартные методы лечения исчерпают себя или в случае прогрессирования заболевания.

Исследование онкологических заболеваний и способов борьбы с ними на сегодняшний день актуальны, как никогда. Дело в том, что только за последние пять лет уровень распространения рака среди граждан РФ вырос на 11,9 %. Однако борьба против онкологии ведется российскими врачами все эффективнее – смертность от онкологических новообразований по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,9%.

Со смертельными опухолями может столкнуться почти каждый, поэтому нужно как можно внимательнее следить за своим здоровьем и периодически проверяться у врача. Как сообщалось ранее, специалистами был назван главный враг раковых заболеваний.