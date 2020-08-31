Знаменитости рассказали о своем отношении к 1 сентября и школе

Завтра, первого сентября, российские дети пойдут в школу. Многие из них не видели друг друга из-за удаленного режима обучения и каникул почти полгода. Детям предстоит заново входить в учебный ритм, привыкать к школьным стенам и многому другому. Но, несмотря на все это, первое сентября — знаковый день. Это праздник знаний, начало нового периода в жизни. Федеральное агентство новостей пообщалось с заметными деятелями культуры и расспросило их о школьных годах.

Все лучшее в человеке — из школьных лет

Александр Шаганов, советский и российский поэт-песенник, один из основателей культовой группы «Любэ», вспоминает годы, проведенные в школе, с большой теплотой.

«Первое сентября — это уникальный праздник для учеников и их родителей, — уверен он. — Очень трогательный день, волнительный. Помню свой первый день в школе. В первом классе меня поставили не в тот ряд, и когда в классе началась перекличка, то моей фамилии там не оказалось. И я сидел в стеснении, и где-то на десятой минуте урока я начал плакать, очень тихо, со слезами. У меня спросили, что случилось, я ответил: «Тут нет моей фамилии». И меня утешили и проводили в нужный класс».

По мнению Шаганова, все самое лучшее в жизни в человека — из школьных лет.

«У меня была потрясающая классная руководительница Валентина Ивановна, которая была старше нас на десять лет, — вспоминает он. — Она была молодым студентом, она всю душу нам отдала. Мы называли ее «наша любимая Валя». У всех были пятерки по математике, у нас была потрясающая внеклассная работа. Мы не забываем Валентину Ивановну, всегда навещаем нашей могучей кучкой, как говорится. Обычная школа на окраине Москвы, 899 в районе Кузьминок. Тот момент образования — он как большое подспорье мне во всей жизни. Я очень благодарен учителям за это».

Школа — самая лучшая пора

По мнению знаменитого художника Никаса Сафронова, школьные годы — лучший период в жизни человека.

«У меня есть школьный друг, Варламов Саша. Мы учились с первого по восьмой класс. После восьмого нас жизнь раскидала. Мы время от времени видимся. Всякий раз, когда ему или его детям нужна помощь, я помогаю. Школьные друзья — это самые ценные, бескорыстные друзья», — убежден собеседник ФАН.

По мнению Сафронова, школьные годы — это лучшая пора в жизни.

«Я часто вижу школу во сне и жалею, что плохо учился, — отметил он. — Скажем, не так, как надо было, чтобы радовать родителей каждый день. Иногда пропускал уроки, иногда не учил. Теперь я об этом жалею. Я бы вернулся снова в школу, за парту, и начал бы с первого класса. Променял бы всю свою жизнь на эти прекрасные школьные годы. Они самые лучшие».

Художник рассказал, что в то время, когда он учился в начальных классах, в моде был вельвет. Но у семьи Сафроновых не было денег на костюм из этого материала — как многодетным, им бесплатно выдавали простую серую школьную форму, которую маленький Никас просто ненавидел — ведь другие дети ходили в модной одежде.

«И вот два лета подряд я работал с другом, — вспоминает он. — Мне было 11-12 лет. И заработанное я потратил на оранжевый вельвет, из которого сшил себе костюм. И 1 сентября я всех «убил» своим костюмом. На остаток денег я купил черной краски, покрасил костюм, а он сел почти на два размера! Вот так я потерял два лета на то, чтобы покорить школу».

Учитель – важнейшая из профессий

Певец Юрий Лоза в беседе с ФАН свой первый день в школе вспомнить не смог.

«Я несколько раз менял места обитания. Первый раз в первый класс я пошел в школу в городе Верхний Тагил на Урале. А со второго класса учился уже в Алма-Ате. И этот переезд, все эти новые переживания и впечатления напрочь вычеркнули у меня воспоминания о первом классе. Я потом еще дважды менял школу, и как-то все это у меня укладывается в одну большую светлую картинку, из которой я не могу вычленить какие-то детали», — рассказал он.

Зато, по словам Лозы, лучше всего он помнит, как отправлял в первый класс своего сына.

«Торжественность, которая там была, передалась и нам, взрослым, — отметил он. — Мы, похоже, волновались больше, чем сам ребенок. Собирали его, специально подбирали цветочки. Сами понимаете, что такое быть родителем единственного ребенка, идущего в школу. Это было очень торжественно, очень волнительно. Я как раз тогда купил первую видеокамеру – здоровенную такую. Это было в Крыму — в Керчи. Я ходил, все снимал, работал оператором».

Лоза констатировал, что это большое событие было для родителей более значимым, чем для самого ребенка.

Рассуждая о роли школы, собеседник ФАН напомнил известное высказывание — «хотите победить противника — воспитайте его детей».

«Самое важное, что мы можем сделать — это научить наших детей основным принципам жизни, научить их правильно воспринимать этот мир, правильно думать, уважать некие ценности, — уверен Лоза. — И если мы этого не сделаем, то мы просто потеряем наших детей. Поэтому учитель — важнейшая из профессий! К сожалению, этот труд сейчас оплачивается не так, как в идеале должен. Мы ведь доверяем этим людям наше будущее!»

Не все поют про «школьные годы чудесные…»

Вместе с тем, далеко не все с теплом вспоминают школьные годы. Известный российский писатель и общественный деятель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин признался ФАН, что нежных чувств к школе не испытывает.

«Мне уже 15 лет к первому сентября звонят и просят что-нибудь вспомнить, — рассказал он. — Я школу терпеть не мог. Первое сентября вспоминаю с мутным чувством моего уворованного детского времени. Деревенская школа — пошел, посмотрел на все это. Нас училось в первом классе четыре человека. Ничего плохого сказать не могу, но все эти ностальгические песни про «школьные годы чудесные» тоже никогда не пою».

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса весной этого года российские школы были вынуждены перейти на режим удаленного обучения. Новый учебный год начинается в традиционном формате — пока перевод детей на «удаленку» не планируется. Вместе с тем, нововведением станет то, что не только малыши, но и старшеклассники не будут переходить из кабинета в кабинет во время учебного дня. Учителя будут сами приходить в тот или иной класс.