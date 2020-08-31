Лавров встретился с представителями сирийской оппозиции

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с представителями сирийской оппозиции, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи Лавров обсудил с представителями оппозиции САР пути урегулирования сирийского кризиса на основе положений резолюции 2254 СБ ООН. Министр подтвердил готовность России содействовать межсирийскому диалогу, который нацелен на восстановление и укрепление суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

Ранее политолог Андрей Кошкин в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал, как Россия помогает правительству Башара Асада нормализовать мирную жизнь в Сирии. Он назвал РФ главным гарантом безопасности и суверенитета Сирийской Арабской Республики.