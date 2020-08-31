Материнский капитал — существенное подспорье для семей с детьми при покупке собственного жилья. Юрий Капштык, юрист, медиатор по семейным вопросам, рассказал Федеральному агентству новостей, можно ли выкупить долю в квартире материнским капиталом.

Программа материнского капитала действует в Российской Федерации с 1 января 2007 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Целью новой выплаты для семей с детьми был вывод страны из демографического кризиса, который явился следствием тяжелых 90-х годов. Люди боялись рожать из-за неуверенности в завтрашнем дне и отсутствия нормальных жилищных и материальных условий для содержания и проживания ребенка.

Первоначально материнский капитал полагался тем родителям, которые решились на рождение двух и более детей, а сумма его составляла 250 000 рублей. За прошедшие годы размер выплаты вырос до 616 617 рублей, а круг получателей существенно расширился. Теперь деньги можно получить и за рождение первенца. От государства молодая семья получит 466 617 рублей. Потратить их можно на улучшение жилищных условий, первый взнос по ипотеке, погашение кредита, ранее взятого на покупку недвижимости, на обучение детей, в том числе дошкольное, на реабилитацию ребенка-инвалида или накопительную часть будущей пенсии мамы.

Еще на 450 000 могут рассчитывать многодетные родители, воспитывающие трех и более родных или усыновленных малышей, правда, эту выплату разрешено тратить только на погашение имеющейся ипотеки.

Если на целую квартиру не хватает, а ипотеку не дают

Несмотря на то, что сумма материнского капитала значительно выросла, оплатить ей полностью жилье в абсолютном большинстве регионов вряд ли получится, а зарплата далеко не всегда позволяет осилить ежемесячную выплату по ипотечному кредиту. Поэтому семьи все чаще задумываются о выкупе доли квартиры под материнский капитал, к примеру, у родственников.

Наш постоянный эксперт, юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык объяснил ФАН, почему покупка доли квартиры или частного дома под материнский капитал не всегда представляется возможной.

Юрий Николаевич объясняет, что теоретически такая сделка возможна, но практически долю именно в чужой квартире купить нельзя, так как закон, а в частности Семейный кодекс РФ, гарантирует, что родители обязаны заботиться и содержать своих детей.

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«По общеустановленным правилам дети проживают с родителями, и даже в случае расторжения брака, если ребенок зарегистрирован в квартире, которая является собственностью папы, а мама фактически становится для него чужим человеком, женщина имеет право до совершеннолетия детей проживать с ними на одной площади, если она судом установлена официальным опекуном», — сказал Юрий Капштык.

Таким образом, вложить деньги материнского капитала в долю в квартире с намерением сделать вклад в будущее отпрысков Пенсионный фонд и органы опеки вряд ли разрешат.

Эксперты подчеркивают, что совершенно точно нельзя приобрести долю в однокомнатной квартире, поскольку законом предусмотрено, что покупаемая жилплощадь должна быть изолированной.

А вот в случае, если после покупки доли на материнский капитал квартира полностью будет принадлежать одной семье и ребенок автоматически будет наделен правом собственности в жилом помещении, Пенсионный фонд с большой долей вероятности одобрит сделку.