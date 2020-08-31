Доктор Мясников назвал продукты для укрепления иммунитета

Москва, 31 августа. Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь человеку укрепить свой иммунитет. Также специалист заметил, что «купить иммунитет» на продуктовом рынке не получится.

По словам эксперта, сегодня люди считают, что смогут приобрести устойчивость к различным заболеваниям, принимая специальные препараты и добавляя в рацион определенные продукты. Однако организм человека работает совершенно иначе.

Медик отмечает, что от определенных болезней можно защититься с помощью прививок. Однако лучше всего противостоят болезням здоровый образ жизни и здоровое питание. Если на ужин съедать порцию макарон с сосисками, а затем употреблять чеснок или имбирь, то это не поможет укрепить иммунную систему.

«Я покупаю имбирь очень часто, я обожаю лимоны, чеснок. Но эти продукты должны быть элементом здорового питания», — объяснил эксперт.

Полезный рацион должен состоять из орехов, цельнозерновых продуктов, бобовых, морской рыбы. Однако при этом нужно внимательно следить за калорийностью блюд, потому что их избыток не приводит ни к чему хорошему. Что касается животных жиров, сладостей и прочих вкусных, но не очень полезных продуктов, то от их употребления лучше отказаться.

Доктор Мясников подчеркнул, что здоровый образ жизни поможет оградить человека не только от насморка, но и от более серьезных заболеваний. Дело в том, что одни недуги зачастую становятся причиной развития других, более страшных.