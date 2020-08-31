Диетолог назвал простой способ продлить жизнь на 10 лет

Москва, 31 августа. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как улучшить здоровье и продлить жизнь на 10 лет.

По его словам, если человек хочет оставаться здоровым, то ему необходимо ограничить количество потребляемых углеводов. Ковальков отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 60 граммов углеводов в сутки.

«В сутки рекомендуется съедать 60 граммов углеводов. Не сахара, а именно углеводов», — пояснил он.

По словам Ковалькова, каждый городской житель ежегодно съедает от 40 до 70 килограммов сахара, что способствует возникновению сахарного диабета и развитию болезней сердечно-сосудистой системы.

«А сколько россияне делают варенья и компотов! Под зиму люди начинают закрывать банки — от десятка до сотни. Это же колоссальный источник чистого сахара», — отметил эксперт.

Ранее диетологи назвали авокадо лучшим фруктом для похудения и выведения жира из человеческого организма. По словам экспертов, мякоть этого фрукта способствует активизации процесса сжигания жиров, поэтому авокадо особенно полезен для стремящихся сбросить лишние килограммы. Кроме того, в его состав входит большое количество витаминов и полезных микроэлементов, участвующих в работе всех систем организма.