Экс-супруг Лолиты обвинил ее в превращении развода в шоу

Москва, 31 августа. Певица Лолита развелась весной с очередным мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Однако скандальность бракоразводного процесса не утихает. Спортсмен подчеркнул, что из этого было сделано шоу, которое только выгодно бывшей супруге.

Он прямо сказал, что певица увидела, что на ситуации с разводом можно «поймать хайп», вот и не стала упускать возможность.

У бывшего супруга есть обида на то, что Лолита после долгих лет совместной жизни назвала его альфонсом.

«Ну, просто непорядочно и некрасиво, когда за 10 лет жизни человек меряет наши отношения трусами, носками. Это, в первую очередь, ее не красит», — посетовал теннисист.

Примечательно, что во время развода «всплыла» переписка Иванова и любовницы. На это бывший супруг отвечал, что контакт с другой начался после того, как было принято решение о разрыве с певицей. Он даже подавал в суд, указав на тот факт, что личная переписка была вскрыта.

Адвокат Лолиты — Сергей Жорин — прокомментировал ситуацию со «взломом». Юрист рассказал, что проверка установила отсутствие факта незаконного доступа к данным. Жорин добавил, что сам теннисист в суде не возражал против того, что переписка будет приобщена к материалам дела.

Стоит отметить, что сама Лолита посмеялась над бывшим возлюбленным, когда он подал иск о взломе переписки, пишет «Ридус».