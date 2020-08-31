Бородина показала хейтерам, как выглядит без макияжа и фотошопа

Москва, 31 августа. Ведущая ток-шоу «Дом-2» Ксения Бородина показала фанатам, как выглядит в свои 37 лет без макияжа и фотошопа.

Бородина неоднократно вступала в словесный бой с хейтерами, которые упрекали ее в излишнем использовании косметических средств, фильтров и фотошопа в социальных сетях. В этот раз телеведущая решила обойтись без излишних заявлений и показала себя без макияжа.

«Готова поснимать себя без фильтра. Почему бы и нет. Мне кажется, стыдиться особо нечего», — сказала Бородина на видео в своем Instagram-аккаунте.

Она посоветовала всем подписчикам сначала заняться своей внешностью, а уже писать негативные и оскорбительные комментарии звездам в Сети.

Ранее сообщалось, что телеведущая и актриса Ксения Бородина «попала в прицел» скандального блогера Лены Миро, которая любит покритиковать знаменитости. По светского хроникера, теледива пытается быть похожей на модель Викторию Лопыреву, у которой яркой особенностью считаются длинные ноги. У Ксении, по мнению блогера, ноги короткие.