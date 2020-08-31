В РФ подвели итоги общественного тестирования электронного голосования

В Центризбиркоме РФ продемонстрировали процесс шифрования ключей дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Новый программно-технический комплекс был разработан ЦИК совместно с «Ростелекомом» на основе отечественных технологий. В комиссии убеждены, что онлайн-голосование должно стать не только самым удобным для избирателей, но и самым неуязвимым и безопасным. Данную технологию впервые будут применять на федеральных выборах в сентябре, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как обеспечить безопасность электронного голосования

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что технология уже дважды тестировалась в закрытом режиме «Ростелекомом» с участием сотрудников компании, и каждый раз в тесте принимало участие около 30 тысяч человек. При этом сбоев во время пробных тестирований не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво. Следующее тестирование запланировано на 7 сентября.

«На выборах в Мосгорсуде принимало участие небольшое количество — 11 тысяч человек, на общероссийском голосовании — более миллиона. Ни одна страна не смогла бы подвести результаты такого количества избирателей», — отметил Булаев.

Перед началом тестирования прошло формирование электронного ключа голосования на две части: открытый и закрытый ключи. Последний ключ шифрования данных разделили на пять частей. Ключи на физическом носителе поместили в отдельные конверты с подписью, печатью и защитной маркой. Конверты и компьютер, где разделяли ключи, хранились в опечатанном шкафу в зале заседаний ЦИК. Как объяснили журналистам, по окончании голосования ключи сводят воедино для подведения итогов. Расшифровка результатов возможна только при наличии всех ключей.

В Центризбиркоме отметили, что применяемые российские разработки обеспечивают полную конфиденциальность и точность голосования. Предусмотрена также максимальная защита по принципу асимметричной криптографии.

«Каждая часть ключей по отдельности бесполезна, нужно собрать все части, чтобы расшифровать результаты. При этом предусмотрена возможность предупредить вероятную потеряю одного ключа. Все конверты с ключами и компьютер, где производили шифрование, помещаются в стеклянный сейф. Эта процедура будет предшествовать каждому ДЭГ», — рассказали в ЦИК.

Голосование стартовало в 10.00 по московскому времени. В нем приняли участие три группы — избиратели одномандатных округах в Ярославской и Курской областях (6993 и 8402 человека соответственно), а также 244 эксперта. Жители указанных округов выбирают лучшую достопримечательность своих регионов, эксперты — лучшее места для отдыха в России.

Как объяснила глава ЦИК Элла Памфилова, онлайн-голосование должно обеспечивать прозрачность, контроль и тайну голосования, а также минимизировать риски внешнего вмешательства.

«В дальнейшем, используя компоненты всех четырех моделей онлайн-голосования, представленных в научно-исследовательской работе, мы надеемся создать не просто самую удобную для наших граждан систему дистанционного голосования, но и самую неуязвимую и безопасную. Совместить несовместимое — мы должны эту задачу решить», —сказала она.

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил уровень технической готовности системы ДЭГ. По его словам, результаты тестирования, которое сегодня проходит на базе ЦИК, помогут определиться с возможными параметрами использования технологии онлайн-голосования на следующих выборах.

Как будет проходить процесс голосования

Для того, чтобы принять участие в ДЭГ, избирателю следует подтвердить свою личность СМС-кодом. Сообщение будет направлено на номер телефона, который был указан в личном кабинете ЕПГУ. Затем для избирателей создается персональный код, позволяющий сохранить результаты голосования анонимными. Отмечается, что перед пользователем появится окно для подтверждения перехода в анонимную зону, где личность не идентифицируется.

В данной зоне нужно будет нажать на квадрат справа от фамилии одного кандидата. После нажатия появится отметка, а на бюллетене — кнопка «проголосовать» (на нее и нужно будет нажать). Затем у избирателя запросят подтверждение выбора. Если выбор верен, то нужно будет нажать кнопку «подтвердить и отправить».

Что касается наблюдателей, то у них будет возможность получить статистические данные о голосовании: сколько зарегистрировано подписей, выдано и принято бюллетеней. Также будет доступна информация о формируемых цепочках блоков с транзакциями в процессе голосования и список избирателей с автоматизированным рабочим местом члена избирательной комиссии, с информацией о предоставлении доступа к бюллетеням.

Отметим, что заявление на участие в онлайн-голосовании нужно подать до 8 сентября, чтобы фамилию человека включили в реестр избирателей, выбравших ДЭГ. Таким образом, граждане, включенные в этот список, не смогут проголосовать по месту жительства. Само голосование начнется 11 сентября в 8:00 и закончится 13 сентября в 20.00.

Руководитель рабочей группы по контролю за дистанционным электронным голосованием при Общественной палате РФ Александр Малькевич отметил, что ДЭГ является не заменой традиционному голосованию, а удобной альтернативой.

«По этому пути идет и весь мир. Мы проводили простейшее исследование, согласно которому 70% людей в Швейцарии выступают за голосование через интернет. Мы, в свою очередь, показываем достойный пример в своей стране, — сказал он. — Здесь также большую роль играет общественное наблюдение. Это важнейший институт гражданского контроля — более полумиллиона человек наблюдатели за прозрачностью общероссийского голосования».

Итоги тестирования

Тестовое голосование завершилось в 15 часов. Система дала еще 15 минут тем, кто не успел проголосовать в установленное время. В присутствии экспертов, наблюдателей и журналистов публичный ключ был собран и подведены результаты голосования. Так, итоговая явка составила 92%. Согласно предварительным итогам, большинство экспертов проголосовало за Байкал в качестве лучшего места отдыха в стране. Жители Ярославской области в качестве лучшей достопримечательности выбрали Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Волкова. А в Курской области большинство проголосовало за Коренную пустынь.

Как пояснила Памфилова, никаких технических сбоев при проведении голосования не было зафиксировано. По ее словам, результат тестирования ДЭГ полностью удовлетворил комиссию.

«Сейчас важно хорошо выстроить информационную работу, объяснить людям на человеческом языке все технические аспекты, чтобы граждане доверяли этой процедуре, — отметила она. — Если у нас все пройдет удачно, а я в этом уверена, отпадет необходимость в досрочном голосовании или сведет его к минимуму. Это гораздо удешевит весь процесс, если большая часть избирателей выберет ДЭГ. Поэтому важно сегодня отработать и внимательно отнестись к тем замечаниям, которые высказывали эксперты».

Напомним, Единый день голосования пройдет с 11 по 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах России. Принять участие в электронном голосовании смогут также жители Москвы и Нижегородской области. До сих пор в России ДЭГ использовалось дважды — в прошлом году на выборах в Мосгордуму и в нынешнем — в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.