Бузову высмеяли фанаты из-за неестественного лица

Москва, 31 августа. Певица Ольга Бузова показала кадры с отдыха на природе в подмосковном отеле. Однако фотографии звезды вызвали возмущение фанатов.

Бузова решила провести выходные за городом. Певица провела несколько дней в загородном отеле вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

«Если выходной, то такой. Уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе в тот момент, когда собачки гуляют у домика», — написала Бузова.

Знаменитость опубликовала фото из купели с еловыми ветками. На кадре певица позирует в черном спортивном бикини.

Однако фанаты Бузовой обратили внимание не на ее тело, а на лицо. Некоторым звезда показалась слишком молодой. Пользователи предположили, что все дело в излишнем фотошопе.

«Ну зачем фотошопишь так сильно?», «Это «Фейс апп», эффект молодости», «Вообще другое лицо», «Нафотошопила до детского состояния», «Что с лицом? Как будто 15 лет», «Я бы сказала 10», «Омолодилась после баньки», — возмутились фанаты.

Ранее Бузова призналась, что очень гордится своим происхождением. Певица призналась, что недавно изучала свое семейное древо, благодаря чему может сказать, что в ее роду были дворяне и священники. Она не постеснялась заметить, что по-своему неповторима и неподражаема, объяснив свою уникальность наличием голубой крови.