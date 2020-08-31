Обновление Windows оказалось опасным для ноутбуков Lenovo

Москва, 31 августа. Корпорация Microsoft недавно выпустила обновление для операционной системы Windows 10. После его установки начались проблемы у владельцев ноутбуков Lenovo. Пользователи сообщали, что у них появился «синий экран смерти».

Проблема с обновлением и неполадками привлекла внимание, по данным портала Windows Latest, специалистов фирмы Lenovo. Они констатировали наличие проблемы. Специалисты установили, что причина кроется в новой функции Enhanced Windows Biometric Security.

Отметим, что с этой неполадкой смогут справиться сами пользователи, как гласит рекомендация. Для этого владельцам ноутбуков необходимо войти в BIOS. Далее в разделе «виртуализация» можно отключить указанную выше проблемную функцию.

Если подобная проблема есть и у обладателей других марок ноутбуков, то им советуют переустановить систему. Еще одним вариантом стала рекомендация в ручном режиме удалить августовское обновление. Однако в этом случае, отметили специалисты портала, нет гарантии, что все снова заработает.