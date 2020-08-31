Боевики ПНС Ливии атаковали сирийских наемников в лагере Ярмук

Триполи, 31 августа. Ливийские журналисты сообщили об очередном случае столкновений между местными группировками нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) и наемниками из САР.

После отставки главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги в арабском сегменте СМИ систематически появляются данные о конфликтах между незаконными вооруженными формированиями, которые входят в силовой блок Триполи, и сирийскими боевиками. К примеру, новостной портал «Новости любимой Ливии» сообщил, что на территории военного лагеря Ярмук идут ожесточенные бои с применением огнестрельного оружия. По словам очевидцев, триполитанские группировки первыми атаковали наемников. Последние проходят на данном объекте подготовку к сражениям на стороне премьер-министра Файеза Сарраджа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ПНС размещает на базе Ярмук джихадистов из протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам», входящей в состав «Сирийской национальной армии». Подробнее об этом можно прочитать в материале под названием «Видео жертвоприношения сирийских боевиков в Ливии опубликовали в Twitter».

За сегодняшний день это не первая новость о столкновениях внутри ПНС Ливии. К примеру, боевики из Мисураты заявили, что после отставки «министра внутренних дел» Башаги они не желают продолжать сотрудничество с «правительством» Сарраджа, а также с его иностранными союзниками. Помимо прочего, ливийские СМИ сообщили об инциденте с расстрелом сирийских джихадистов в Триполи.