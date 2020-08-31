Захарова очаровала фанатов соблазнительным снимком в бикини

Москва, 31 августа. Российская актриса театра и кино Елена Захарова восхитила фанатов соблазнительным снимком в бикини.

Захарова опубликовала в своем Instagram снимок, который был сделан на Черноморском побережье, где актриса провела свой отпуск. На фотографии актриса запечатлена в полосатом купальнике, демонстрируя тонкую талию и стройные ноги.

«Когда хорошо, время летит незаметно! Вот и подошел к концу наш отдых», — написала актриса.

Снимок восхитил подписчиков актрисы, которые просто завалили Захарову многочисленными комплиментами.

«Елена, вы прекрасно и ослепительно выглядите», — пишет sanches5555.

«Шикарная», — признается ivan_tsrn.

«Безумно милая и сексуальная!» — пишет filimonov8472.

«Прекрасно выглядите», — отмечает slava_mzv.

«Елена! Вы как всегда прекрасны», — пишет andrejdemcin.

«Фигура — бомба просто», — отмечает golodokvalentina.

Ранее российская поп-певица Вера Брежнева возмутила фанатов откровенным видео. Брежнева опубликовала видеоролик, на кадрах которого она идет по пляжу в спущенном до пояса ярко-розовом платье, прикрывая голую грудь руками. Поклонники замужней певицы не оценили видеоролик. Пользователи Сети выразили уверенность, что Брежневой давно пора взяться за ум и перестать демонстрировать «срамоту».