Актриса Вера Сотникова пожаловалась на неудачный брак с мужем-дворником

Москва, 31 августа. Российская актриса Вера Сотникова рассказала о своем неудачном браке с Юрием Никольским. В эфире передачи «Судьба человека» она поделилась подробностями совместной жизни с ним.

Сотникова познакомилась со своим будущим мужем, когда еще была студенткой школы-студии МХАТ. По словам актрисы, Юрий Никольский был весьма привлекательным мужчиной и при этом удивил ее уровнем образованности.

«Вскоре я забеременела от него. Аборт от своего любимого мужчины я делать не хотела», — рассказала актриса.

Юрий Никольский работал реставратором в музее, однако его зарплаты не хватало на то, чтобы обеспечить семью. Иногда бывшему мужу актрисы приходилось подрабатывать дворником. Сотникова также пожаловалась на то, что Никольский был «не очень хорошим отцом».

После разрыва с мужем бывшие возлюбленные очень долго не виделись. Впервые после развода Сотникова встретилась с мужем спустя двадцать лет на дне рождения их сына Яна. Перед праздником Никольский позвонил актрисе и спросил разрешение, чтобы прийти.

Ян Никольский был очень рад встрече с отцом. Сотникова подчеркнула, что в ее жизни затем еще были мужчины, однако после неудачного замужества под венец она больше не ходила.

При этом актриса состояла в романтических отношениях с бывшим любовником российской певицы Аллы Пугачевы Владимиром Кузьминым. По словам Сотниковой, тогда музыкант встречался одновременно с двумя женщинами, однако она узнала об этом спустя время.