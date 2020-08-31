Бузова обвинила Соболь в распространении фейков о Навальном

Москва, 31 августа. Певица Ольга Бузова отреагировала на критику со стороны соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Причиной конфликта стал фейковый пост о том, что теледива якобы уедет из России, если Навальный умрет после «отравления».

Соболь, не проверив информацию, решила, что это действительно пост Бузовой, и обрушилась на нее с волной критики в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Ситуацию прояснила сама Ольга. По словам артистки, такого поста в ее верифицированном аккаунте не было.

«Скрин, опубликованный в этом видео, действительно не мой. Я такого не писала и не выкладывала. Я люблю Россию и не собираюсь никуда уезжать», — подчеркнула она в беседе с изданием Super.ru.

По мнению Бузовой, эту публикацию сделал кто-то из злого умысла.

«Сейчас у команды господина Навального другие заботы. И редакторы просто не проверили достоверность информации», — заключила она.

Ранее бывший юрист ФБК Виталий Серуканов заявил, что Соболь может воспользоваться инцидентом с Алексеем Навальным для собственного пиара. Он обратил внимание, что госпитализация Навального повлияла на активность Соболь в медиасфере.

«Как минимум, цинично. Как максимум, это просто какое-то варварство — так вот использовать инцидент с собственным шефом», — подчеркнул Серуканов.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске и доставили блогера в больницу. Там врачи стабилизировали его состояние, провели все необходимые исследования и анализы, которые не выявили в организме Навального каких-либо ядов или их следов. Соратники основателя ФБК настаивают на том, что его отравили. Под этим предлогом блогера перевезли в Германию.

Почему спектакль с «отравлением» выгоден самому Навальному читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.