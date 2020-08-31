Сенатор Ковитиди рассказала, какие проекты обеспечили Крыму поток туристов

Санкт-Петербург, 31 августа. Несмотря на убытки, которые принесли туристической отрасли Крыма ограничительные меры критического периода коронавирусной пандемии, курортный сезон июля и августа компенсировал крымчанам вынужденный весенний простой. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявила крымский сенатор Ольга Ковитиди. Она пообещала в следующем году поднять Коктебель на мировой уровень.

«Коронавирусная инфекция лишь подзадорила россиян, и мы ожидаем, что туристический сезон в Крыму продлится до весны следующего года и начнется заново», — сказала она.

По словам сенатора, в настоящее время в Крыму отдохнули более 1,4 млн человек и выдержать массовый заезд отдыхающих республике помогли крупные инфраструктурные проекты, реализованные за последние шесть лет.

«В Крыму не было хороших дорог, очистных сооружений, нормальной воды. Первое, что делает хозяин, когда начинает строить дом, — прокладывает дороги. Вы видите, с помощью федерального центра мы построили современный аэропорт, трассу «Таврия» и Крымский мост, открытый президентом Владимиром Путиным. То есть основная инфраструктура уже выстроена. Сейчас мы уходим ближе к курортным городам, развитие которых предусмотрено федеральной целевой программой. Поэтому на следующий год на фестивале Jazz Party Koktebel мы увидим другой, современный Коктебель», — рассказала Ковитиди.

Крымские власти не отказались от идеи окончательно решить проблему самостроя на набережных крымских поселков и в Коктебеле, в частности.