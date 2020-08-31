Ефремов вызывающе ответил адвокату потерпевших по делу о смертельном ДТП

Москва, 31 августа. Адвокат Ирина Хайруллина, которая представляет потерпевшую сторону по делу Ефремова, попросила актера показать в суде след от ремня. В ответ на это подсудимый дал вызывающий ответ.

Ранее Ефремов утверждал, что у него на шее есть след от ремня безопасности автомобиля или даже от удавки. Актер отметил, что сам не понял, откуда багровая полоса.

Однако на просьбу показать след он подчеркнул, что делать этого не будет, добавив сарказм.

«Слишком дорого стоит мой съемочный день. Я не буду это показывать», — сделал вызывающую реплику артист.

Напомним, что он проходит обвиняемым по уголовному делу о смертельном ДТП. Ефремов 8 июня сел в пьяном виде за руль. Внезапно он потерял контроль над внедорожником. Тяжелый джип вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого от тяжелых травм позднее скончался.

Российская общественность считает, что никакая «звездность» Ефремову не должна помочь. Актер должен по всей строгости ответить за содеянное. В этом, например, уверен спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что считает Ефремова убийцей.