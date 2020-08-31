Садальский откровенно рассказал, за что не смог простить Филатова

Москва, 31 августа. Заслуженный артист России Станислав Садальский откровенно рассказал, что однажды его обидел актер Леонид Филатов.

Станислав Садальский отметил, что когда-то очень помог Филатову, но благодарности так и не получил. Актер получил от мэрии новую квартиру и сдал свою однокомнатную в доме, где они с Леонидом Филатовым были соседями. Коллега по цеху Садальского на тот момент уже боролся с тяжелой болезнью, и артист решил помочь ему с новым жильем.

Садальский отправился в мэрию вместе с Филатовым и произнес грандиозную речь, после которой Леонид также стал обладателем роскошной новой квартиры, но благодарить своего «спасителя» он не стал. Как признался Садальский, он ждал приглашение от своего коллеги на новоселье, но так его и не получил.

Обиженный Садальский признался, что до сих пор не смог простить легендарного артиста, и счел его поступок предательством.

«Я очень обижен на Леню. Сколько лет прошло, а я помню», — признался Станислав Садальский в одном из последних видео на своем Youtube-канале.

Ранее Садальский опубликовал в своем Instagram новый снимок и поделился с подписчиками рассказом о зависимости.