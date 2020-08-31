Виталий Киселев: Захарченко был по-настоящему предан своему народу

Прошло два года с того момента, как террористическая Украина подло, цинично убила главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Это большая утрата для Донбасса, для Новороссии, в которую он свято верил.

Он верил в то, что именно Новороссию в будущем признают как отдельную территорию, которая впоследствии, вне всяких сомнений, станет российской.

Александр Захарченко был человеком, по-настоящему преданным своему народу, своей земле — где он родился, которая его воспитала и была частью его души.

Мы с ним познакомились еще в 2014 году, где-то в конце октября. Я выезжал с боевыми товарищами в Донецк — как раз вскоре после формирования Народной Милиции в ДНР и ЛНР. Мы с Александром встретились в Доме правительства. Он вышел навстречу, и мне было очень приятно, что он оказался не каким-то клерком или мелким чинушей, который ждет, когда кто-то зайдет к нему в кабинет. Наоборот, он с широкой душой и широким шагом вышел навстречу, в приемную, встретил нас, завел в кабинет. Это значило очень много, ведь все-таки он — глава республики.

Разговор был очень простой. К тому моменту мы сделали очень много в военном плане: силами ополчения отодвинули и отбросили укрофашистов. Но впереди стояли еще более сложные задачи — вернуть практически все территории в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей. Такой у нас и состоялся разговор.

После этого у меня осталось ощущение, что я поговорил с кем-то из своих друзей и близких. Я ведь родился в шахтерском поселке в селе Колпаково Антрацитовского района в семье шахтеров. Поэтому Захарченко, безусловно, для меня не был чужим человеком. Наоборот — было некое родство душ и во взглядах, и в действиях.

В нем совершено не было надменности. Можно даже проще сказать — он был простым парнем.

В следующий раз мы с ним встретились по время Дебальцевской операции. Иногда не все шло гладко — мы не всегда понимали, где сделать напор, где приложить усилия, и Донецк тогда нам очень сильно помог — зашел во главе с Александром с особой мощью. Как раз 17 февраля 2015 года в районе шахты Вергелевская.

Мой батальон «Дон» и подразделение разведки Александра Захарченко взяли первых пленных — восемь или девять человек из 25 бригады спецназа. ВСУ не ожидали, что какие-то ополченцы возьмут элиту украинского спецназа. Для них это был большой шок.

И, знаете, когда проходишь с человеком крещение огнем, то понимаешь, что он не сможет тебя не защитить, и ты его не сможешь не защитить. Вы выполняете с ним одну цельную задачу. Это очень важно.

Это был момент, когда люди показали, кто действительно чего стоит. Александр, как руководитель республики, не побоялся, не постеснялся выйти из кабинета, приехать в самую горячую точку, где практически кипела земля, и принимал непосредственное участие в освобождении данной территории.

Потом мы переехали в Перевальск, где у нас был резервный штаб. Это уже было под конец Дебальцевской операции. Мы много разговаривали о том, что нужно двигаться дальше и освобождать и Краматорск, и Лисичанск, и Славянск. Возвращать эти территории. Были серьезные планы, для реализации которых нужны были трезвые, взвешенные решения. На тот момент они уже были. К сожалению то, что мы с ним обсуждали, не свершилось, и Александра с нами больше нет…

Что касается расследования теракта, то часть лиц, причастных к этому преступлению, установлена. Сработала диверсионная группа Украины, которая на сегодняшний день превратилась в анклав терроризма.

По нашей оперативной информации, на территории Украины находится огромное количество наемников из разных стран, причем начали появляться «бармалеи», как мы их называем – представители ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. — Прим. ФАН). Недавно был оперативная информация о присутствии на территории, подконтрольной Киеву, «серых камней».

Убийство Захарченко было подготовленной, спланированной операцией Украины по уничтожению первых лиц народных республик. Это было подтверждено представителями подразделений, к этому причастных. Непосредственно после гибели главы ДНР они не могли об этом говорить, но через какое-то время они с гордостью заявили: «Это мы ликвидировали».

Безусловно, это преступление не имеет срока давности. Расследование будет продолжаться. Были задержаны некоторые подозреваемые, остальные — в розыске.

В любом случае, я уверен, что это преступление будет раскрыто, потому что наши силовые ведомства умеют хорошо работать. За шесть лет мы научились не только воевать, но и хорошо проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Я горжусь тем, что был лично знаком с Александром Захарченко, лично был с ним в бою. И это дает понимание того, что независимо от того, в каком ты сидишь кабинете и что ты возглавляешь, ты должен защищать Родину.

Порой — ценой своей жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.