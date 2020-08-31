Марков назвал семь причин протестов в Германии

Причин для выражения публичного недовольства политикой германского руководства у жителей ФРГ хватает — их, как минимум, семь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, назвавшего протестное шествие несогласных с антикоронавирусной политикой властей граждан «ударом в сердце демократии». Глава Германии заметил, что жители имеют право выражать свой протест мирно и без оружия — вместе с тем, подчеркнул он, им не стоит становиться орудием в руках «врагов демократии и политических подстрекателей».

«Думаю, прежде всего он имел в виду «Альтернативу для Германии» и уже ставшее международным движение «Квантум», пытающееся разоблачить заговор глобальных элит против немецкого народа, — считает Марков. — И естественно, что Штайнмайеру, который как раз к этим элитам и принадлежит, их деятельность совершенно не нравится. Но отвергать столь рьяно естественные требования собственных граждан, не желающих становиться слепым орудием в руках мировой закулисы, — это ошибка».

Вместе с тем политолог считает, что берлинские демонстрации, окончившиеся на ступенях рейхстага — это, выражаясь языком президента Германии, действительно «удар» — но не по демократии в принципе, а по той ее форме, что сложилась в этой стране за последнее время.

«Народ недоволен ею по нескольким причинам, — заметил эксперт. — Во-первых, в ФРГ постепенно происходит «демонтаж» социального государства. Второе — слишком много власти отдано глобальным структурам, зиждущимся исключительно на аморальных ценностях, идущими вразрез с традиционными взглядами большинства простых людей. Из этого следует третий пункт — национального суверенитета, который немцы хотели бы сохранить, становится ощутимо меньше — он передается Соединенным Штатам и международным организациям, которые, по сути, никем не избраны! И в этом смысле при президенте Штайнмайере и канцлере [Ангеле] Меркель демократии в Германии сильно поубавилось».

В числе раздражающих народ факторов собеседник ФАН назвал и очевидную для всех фальсификацию выборов в стране — в частности, уже упомянутая им «Альтернатива для Германии» подавляется всеми возможными методами.

«В-пятых, происходит ликвидация свободы слова, — продолжил Марков. — В ФРГ сложилась та самая ситуация, при которой СМИ производят скорее тотальную ложь, чем хотя бы частичную правду. В этих условиях граждане просто не могут найти отвечающее их интересам и взглядам средство массовой информации — а это уже не демократия».

Еще одним фактором, доводящим до «точки кипения» немецкий народ, по мнению политолога, является поддержка Берлином откровенно антидемократических режимов.

«Типа террористической хунты, которая захватила власть в Киеве, — убежден эксперт. — И это, конечно, вызывает возмущение у рядовых немцев! В-седьмых, руководство Германии создало искусственных конфликт с Россией, в то время как ее народ отлично помнит, к каким чудовищным последствиям для него они приводили раньше! Они боятся повторения этой катастрофы».

Таким образом, делает вывод собеседник ФАН, причин для протестов у жителей ФРГ хватает — граждане требуют от правительства, чтобы то действовало в их собственных интересах. Штайнмайер же слишком привязан к той «ущербной» форме демократии, при которой он сумел добиться успеха и стать президентом.