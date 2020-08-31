Педагог одобрила идею внести книги о Гарри Поттере в школьную программу

Москва, 31 августа. Книги писательницы Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера могут включить в российскую школьную программу. Для этого произведения должны обладать хорошим переводом и учитывать интересы детей. Об этом заявила заслуженный учитель России Евгения Абелюк.

«Я думаю, что стоит учитывать интересы детей. Я ничего такого плохого в этом не вижу», — рассказала Абелюк.

По словам педагога, сюжет популярной саги о Гарри Поттере сложнее, чем кажется на первый взгляд. Учителя могут помочь юным читателям разобраться во всех тонкостях. Появление подобных книг будет зависеть от вариативности школьной программы, передает телеканал «360».

«Дело не в Гарри Поттере, дело в принципе — каким быть литературному образованию. Оно, наверное, должно быть более гибким», — считает педагог.

Ранее был проведен опрос, по результатам которого более 42% россиян выступили за изучение книг о Гарри Поттере в школе. 24% респондентов заявили, что можно убрать из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, передает «ФедералПресс».