Фанаты раскритиковали «слишком помолодевшую» Бузову

Москва, 31 августа. Теледива и певица Ольга Бузова недавно поделилась фотографией во время пребывания в отеле. По мнению поклонников знаменитости, девушка выглядит неестественно молодо.

Бузова вместе со своим кавалером Давидом Манукяном провела несколько дней в подмосковном отеле, где она смогла сделать оздоровительные процедуры, поспать на природе, сходить в баню и посмотреть кино. Она отметила, что провела счастливое время.

По мнению фолловеров знаменитости, она сильно перестаралась с обработкой фотографии. Некоторые посчитали, что девушка на ней выглядит как 15-летний ребенок. Один из фолловеров предположил, что глубокая обработка фотографии связана с наличием комплексов у знаменитости, пишет «Дни.ру».

Стоит отметить, что у теледивы, по ее словам, весьма благородные корни. Бузова недавно рассказала, что изучала «семейное древо». В роду у нее были священники и дворяне. Родословная, по мнению теледивы, свидетельствует о ее «голубой крови». Бузова добавила, что помимо родовой особенности, у нее есть еще и уникальный музыкальный стиль. Она без стеснения заявила, что некоторые отечественные звезды берут с нее пример.