Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Москва, 31 августа. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года.

По его словам, в сентябре начнется первый этап вакцинации, который коснется врачей и учителей. Начало массовой вакцинации ожидается в ноябре или декабре после того, как будут налажены поставки больших партий вакцины.

«Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря», — пояснил Мурашко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 25,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 845 тысяч человек.

В России зафиксировано 995 тысяч случаев, 17 тысяч человек скончались. Более 809 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.