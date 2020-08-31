Кешбэк за путешествия по России могут ввести на постоянной основе

Санкт-Петербург, 31 августа. Участники отечественного туристического рынка высказались за то, чтобы программа кешбэка за отдых в России действовала на постоянной основе, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Первый блин не получился комом. Подтверждение тому, это два дня последние программы. Более 300 тысяч туров было приобретено в последний день», — отметил он в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Осауленко обратил внимание, что программа реализовывалась в сжатые сроки и это не дало ей развернуться полностью.

«Свыше двух тыс. профессиональных участников было в ней задействовано. Очень многие начинали входить в тему не с нуля, а с минус единицы. Для многих были не понятны даже термины. Но это очень сильно стимулировало рынок», — подчеркнул он.

Теперь, по его словам, Ростуризм вышел с инициативой о продлении этой программы.

Напомним, программа, которая предполагает возврат части средств, потраченных на путевку по стране, стартовала 21 августа. Акция действовала неделю: приобрести тур с кешбэком можно было до 28 августа включительно.