Горгадзе назвал поведение Ефремова в суде «плевком в сторону правосудия»

Москва, 31 августа. Михаил Ефремов превратил суд по делу о смертельном ДТП в цирк, заявил адвокат и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе.

«Для меня попытка Ефремова уйти от наказания является не просто плевком в сторону правосудия, а является неуважением памяти погибшего. Вообще, в этом процессе суд превратили в цирк», — отметил адвокат в комментарии URA.RU.

Горгадзе усомнился в показаниях свидетелей защиты, которые сообщили, что в момент ДТП Ефремов находился на пассажирском сидении. Адвокат добавил, что у него нет оснований думать, что за рулем находился какой-то «мифический иной герой».

«Я очень надеюсь, что если Михаил Ефремов виновен, то суд назначит ему, с учетом тяжести содеянного, более чем достойное наказание», — подытожил адвокат.

В понедельник в Пресненском суде Москвы прошло заседание по делу Ефремова. Сразу несколько свидетелей со стороны защиты заявили, что якобы Ефремов не сидел за рулем. Один из свидетелей устроил скандал в зале суда.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.