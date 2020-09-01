«Радио Свобода» поймано на лжи про российский буй в Крыму

Западные и украинские СМИ пытаются реанимировать собственную выдумку о том, как в августе 2013 года украинцы якобы обнаружили вблизи Севастополя незаконно установленное разведывательное оборудование России.

«Настало время удивительных историй!» — так можно было бы кратко охарактеризовать публикацию «Радио Свобода» от 29 августа, пафосно озаглавленную «Крымский буй» — спецоперация под особым контролем Януковича: шпионаж, предательство и героизм».

Чтобы разобраться во всех казусах этого блокбастера, обозревателю Федерального агентства новостей пришлось отмотать ленту времени назад.

Силовики взяли под козырек

Итак, на дворе — начало августа 2013 года. На Украине медленно, но верно дело шло к Евромайдану, о чем на тот момент еще мало кто подозревал. Главой украинского государства был Виктор Янукович, «пророссийским» являвшийся лишь на словах. На самом деле президент Украины изо всех сил пытался усидеть сразу на нескольких стульях: потрафить сторонникам ассоциации с ЕС, не вступить в Таможенный союз, не рассориться вконец с Москвой, но при этом уговорить Кремль вместо строительства магистрального газопровода «Южный поток» вложить деньги в модернизацию украинской газотранспортной системы, а заодно добиться низких цен на закупаемый у России газ.

Словом, отношения Киева и Москвы уже тогда были крайне непростыми, что усугублялось еще как минимум тремя факторами.

Во-первых, в 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые продлили срок действия «Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» до 2042 года. Запад и украинских радикалов, мечтавших выдворить Черноморский флот из Крыма и Севастополя, это никоим образом не устраивало, так что Януковича чужие и свои постоянно бомбардировали требованиями о денонсации Харьковских соглашений.

Во-вторых, Москва время от времени ненавязчиво напоминала Януковичу, что не стоит безоглядно рваться в объятия ЕС, для чего «пришпоривала» Киев то повышением тарифов на газ, то усилением таможенного контроля за ввозом украинских товаров в РФ.

В-третьих, российские пограничники ужесточили борьбу с украинскими браконьерами на Азовском море. Следствием этого стал трагический инцидент, случившийся вечером 17 июля 2013 года на Азове возле российского села Воронцовка. Забравшийся в российские воды баркас с украинскими рыбаками был обнаружен катером Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Поняв, что сбежать не получается, баркас попытался протаранить катер. В результате произошедшего столкновения баркас перевернулся, и все пятеро находившихся на нем браконьеров оказались в воде.

Пограничникам удалось спасти только одного из них. Тела двух утонувших смогли обнаружить, а еще двое пропали без вести. После того как эта история попала в прессу, в украинских СМИ началась форменная истерика с требованиями в адрес Януковича «немедленно приструнить Москву», сопровождаемая раздуванием самых нелепых слухов, включая и такой: «Российские пограничники расстреливали спасавшихся рыбаков из автоматов».

Игнорировать это Янукович не мог. Он потребовал от своих силовиков изыскать нечто такое, что он мог бы использовать в качестве аргумента для давления на Москву во время предстоящих переговоров. Силовики взяли под козырек.

Свалка на дне, «Олимп» и цирк на водах

Перенесемся в Севастополь, где на тот момент еще более-менее мирно уживались у соседних причалов ЧФ и ВМСУ.

Неподалеку от города, рядом с мысом Фиолент, в Черном море находился старый испытательный полигон ВМФ СССР, на котором до распада Советского Союза активно проводилась отработка конструкций крылатых и баллистических ракет. Полигон соседствовал с херсонесской мерной милей, на которой в советское время проверялись ходовые характеристики кораблей и осуществлялась калибровка лагов — корабельных приборов, предназначенных для измерения скорости судна и пройденного им расстояния. По понятным причинам, морское дно в районе полигона и мерной мили представляло собой феноменальную свалку ракетных корпусов, всевозможных датчиков, излучателей, буев и кабелей…

Между полигоном и мерной милей с периодическими заходами в Севастополь курсировало морское водолазное судно ВМСУ «Почаев». На полигоне оно обеспечивало работу группы украинских гражданских водолазов, по контракту с Минобороны Украины осуществлявших «утилизацию ядерного оружия». Проще говоря, водолазы искали на дне остатки советских ракет, которые во время бросковых испытаний, разумеется, никакими спец-БЧ не оснащались, и тягали их наверх для сдачи в цветмет или просто в лом.

На мерной миле «Почаев» работал подвижной и громко хлюпающей винтами «мишенью» для калибровки новейшего изобретения ГП «Киевский Научно-исследовательский институт гидроприборов» — пассивной гидроакустической станции (ГАС) «Олимп». Она была предназначена для обнаружения и классификации движущихся объектов, а также мониторинга береговой линии от несанкционированных вторжений в акваторию.

Для ВМСУ ГАС оказалась не по карману, поэтому станцию готовили для заказчика из Азии. Находясь еще в стадии доработки, ГАС часто «дурила», и киевляне торопились как можно скорее довести систему до кондиции, а значит — и до готовности к продаже.

Ну а дальше начался настоящий цирк на водах.

В начале августа разработчику «Олимпа», а заодно директору упомянутого НИИ гидроприборов Юрию Меленко инженеры, участвующие в испытаниях ГАС, сообщили, что находящаяся в Севастополе станция фиксирует «странные импульсы». Пеленг — со стороны моря. Меленко предположил, что источником импульсов является «Почаев». Но оказалось, что как раз в этот момент водолазное судно не болталось на мерной миле, а стояло в Казачьей бухте.

Что это были за импульсы и что являлось их источником, сотрудники НИИ так толком и не поняли. Гарантий того, что сигналы не являлись результатом сбоя аппаратуры новой ГАС, у Меленко тоже не было. Почесав затылок, тот доложил о «странных импульсах» украинским военным и с чистой совестью убыл из Севастополя в Киев. Чуть позже туда же, в Киев, в Генштаб ВСУ, прибыла и информация о непонятных сигналах, уловленных «Олимпом».

В обычной ситуации эта информация просто ушла бы в архив. Но тут она подоспела как раз к моменту, когда Янукович «накрутил хвосты» своим силовикам. Соответственно, настроение у последних было самое боевое. Фигурально выражаясь, командование ВСУ «било копытом» и жаждало «отплатить» Москве за утонувших браконьеров, тарифы на газ и все прочее. Поэтому данные от Меленко украинские генералы с адмиралами истолковали как однозначное свидетельство незаконной деятельности РФ в госводах Украины.

В самом деле, кто ж еще мог прямо у Севастополя, битком набитого российскими кораблями, береговыми службами флота и российской же морской пехотой, шпионить из глубины за… Севастополем? Конечно, только россияне.

Л — логика!

«Буй! На дне нашли российский буй!»

Результаты скороспелого анализа украинских военных донесли Януковичу. Тот страшно обрадовался и приказал немедленно поймать россиян с поличным. То есть найти источник «странных импульсов», выдрать его из морского дна с корнем, после чего торжественно предъявить Москве.

Надо полагать, кто-то из украинских спецслужб по доброте душевной слил информацию об уже почти найденном в Черном море российском разведоборудовании американцам. Те были совсем не прочь взглянуть на украинскую «находку», поэтому находившийся неподалеку американский ракетный эсминец USS Bulkeley (DDG-84), ранее не собиравшийся посещать порты Крыма (что особо отмечали украинские СМИ), вдруг изменил свои планы и 6 августа неожиданно нагрянул с неофициальным визитом в Севастополь.

Тем временем украинские военные развили кипучую деятельность по «поимке москалей». Поздно ночью до Меленко дозвонились командующий ВМСУ Юрий Ильин и его зам Дмитрий Шакуро (в 2014-м оба уйдут с украинской службы и после воссоединения Крыма с РФ останутся на полуострове) и потребовали, чтобы тот с помощью «Олимпа» немедленно выявил местонахождение источника «странных импульсов».

Меленко ответил, что находящаяся сейчас в Севастополе одна станция ГАС может выдать только примерное направление на источник непонятных сигналов. Для точной пеленгации нужен еще один «Олимп», который необходимо доставить в Севастополь и там развернуть. Впрочем, и в этом случае директор НИИ гидроприборов ничего не гарантирует, так как оба «Олимпа» еще только проходят тестирование и периодически вместо корректной работы выдают «день рождения бабушки».

В ответ Меленко услышал «Действуйте!» и обещание предоставить в его распоряжение персональный самолет начальника Генштаба…

Прошло несколько дней, и киевские СМИ опубликовали сенсационное сообщение о том, что украинские специалисты недалеко от Херсонеса (то есть на мерной миле) обнаружили и изъяли российское разведывательное оборудование подводного базирования, установленное в украинских водах без разрешения.

«Засечь это оборудование помогли военные США, которым находку передали для изучения», — говорилось в публикациях.

«На дне нашли российский сверхсекретный разведывательный буй!» — радостно перешептывались в курилках украинских СМИ. Жадные до сенсаций журналисты побежали за комментариями к руководителю пресс-центра ЧФ капитану 1-го ранга Вячеславу Трухачеву. Однако тот назвал обнародованную украинской прессой информацию «странной настолько, что она не требует каких-то разъяснений».

Тогда украинские корреспонденты, не теряющие надежды поживиться хоть чем-то, нагрянули к руководителю пресс-центра ВМСУ капитану 1-го ранга Олегу Чубуку. Тот сухо подтвердил, что 6 августа во время «внезапной проверки» украинские военные моряки на внешнем рейде Севастополя отработали действия по проведению подводно-поисковых работ и подъема специальной аппаратуры. И все: больше Чубук ничего не сказал.

Побегав еще немного по потолку, украинская пресса успокоилась. Даже «Радио Свобода» в своей публикации от 12 августа 2013 года было вынуждено признать, со ссылкой на мнение специалистов, что сенсационная находка «российского разведывательного буя» на деле оказалась фейком. То есть что-то там, на дне, украинцы все же нашли. Но не то, что хотелось бы.

Чемпионат по переобуванию в прыжке

На много лет сказание про украинский цирк на водах было забыто. Так продолжалось вплоть до 30 августа 2020 года, когда журналисты «Радио Свобода» внезапно решили вывалить на своих читателей «новые подробности неизвестной истории с крымским буем».

Что же такого нового сотрудники спонсируемого Госдепом медиа сумели откопать к лету 2020 года? О, массу всего.

Прежде всего, если верить тексту статьи «Крымский буй» — спецоперация под особым контролем Януковича: шпионаж, предательство и героизм», то подводные объекты на старом испытательном полигоне ВМФ СССР могли содержать «даже ядерный заряд». Конечно, этого не было и быть не могло.

Еще одно новшество касается следующей детали: не дожидаясь прилета Меленко со вторым «Олимпом», украинские адмиралы выгнали в море на поиски «российского разведывательного буя» корабли ВМСУ. Искали, искали, искали…

«И хотя сигнала не было — поиски не прекращались», — говорится в статье на «Радио Свобода».

Иными словами, когда к работе подключились несколько гидроакустических комплексов (не таких новых, как «Олимп», но зато проверенных), которые были установлены на кораблях ВМСУ, то никаких «странных импульсов» они не обнаружили.

После долгих и продолжительных поисков украинцы обнаружили на дне Черного моря в районе херсонесской мерной мили на глубине 70 метров НЕЧТО. Чтобы его достать, пришлось задействовать ту самую группу гражданских водолазов, которая на старом испытательном полигоне ВМФ СССР по соседству тягала со дна цветмет.

Итак, что же такого таинственного и сверхсекретного умудрились выудить украинские водолазы со дна, заваленного ракетными корпусами, а также старыми датчиками, излучателями, буями и кабелями?

Вы не поверите, но на поверхность был поднят кусок лишенного маркировок… кабеля. И все.

«Где же обещанный буй?» — спросит читатель.

А нет его. Не было буя. Был лишь поднятый от безнадеги обрезок кабеля — один из многих валявшийся на дне. Чтобы придать значимость этой «драгоценной находке» (Януковичу украинские генералы и адмиралы уже наобещали поднять со дна супер-пупер-оборудование то ли ГРУ, то ли ФСБ), было объявлено, что разведывательный буй, конечно, был. Более того, как раз к нему и вел таинственный кабель. Но кто-то россиян предупредил, и они вовремя свое разведоборудование эвакуировали, бросив на «поле боя» один лишь обрезок ноунейм-кабеля. Один из многих.

Судя по всему, Янукович в эту ахинею не поверил, был страшно разочарован, и всем украинским силовикам, причастным к «охоте на буй», знатно досталось на орехи. Достопамятный кусок кабеля, кстати, тут же таинственно исчез. Как говорится, концы в воду от греха подальше.

Но «Радио Свободы» такое завершение истории совершенно не устроило. Поэтому, забыв о том, что в 2013-м они сами признали «обнаружение буя» фейком, сейчас это медиа изо всех сил принялось намекать, что российский разведбуй, конечно, все же был.

Зачем же России понадобилось его устанавливать?

«В этот период в Севастополь заходил американский эсминец Bulkeley, и россияне были крайне заинтересованы получить его гидроакустический портрет», — тут же отвечают «свободовцы».

Минуточку, в 2013-м вы же сами пересказывали украинские СМИ о том, что приход американского эсминца был внезапным, неплановым, его никто не ожидал! И что вообще USS Bulkeley приперся тогда в Севастополь ради получения американцами доступа ко вроде бы найденной российской разведаппаратуре! Вы уже передумали? И американские спецы в поиске и обнаружении той самой аппаратуры тоже уже не участвовали? И вообще, кроме куска кабеля, оказывается, со дна моря ничего достать не получилось?

Какой-то сплошной чемпионат по переобуванию в прыжке получается, а не кем-то еще уважаемое издание. Это мы про «Радио Свободы».

Ну и да, чтобы получить акустическую сигнатуру американского эсминца, ЧФ совершенно не требовалось идти на какие-то секретно-подводные ухищрения. Достаточно было выслать навстречу янки любой российский корабль, оборудованный гидроакустическим комплексом. Но вернемся к фантазиям «свободовцев».

Время удивительных историй

Кто же передал россиянам информацию о том, что их секретный буй ищут? Неужели Ильин, Шакуро и иные «предатели Украины» из рядов ВМСУ и СБУ, решившие в 2014 году перейти на сторону России? Ишь ты. Такое ощущение, что группа поиска пресловутого буя состояла из предателей чуть более, чем полностью. Если верить «свободовцам», конечно.

Кстати, раз теперь оказывается, что тогда, в 2013-м, ничего, кроме кабеля, со дна не выловили, то на основании чего в «Радио Свобода» вообще предположили, что к этому кабелю что-то важное русскими было сперва прикручено, а затем откручено? Кто им такое сказал? Лично руководивший поисками «крымского буя» бывший замкомандующего ВМСУ Игорь Кабаненко, которого за провал тех самых поисков и за незаконное получения пяти квартир в качестве «служебного жилья» Янукович и Ильин выгнали со службы?

А еще кто там у них в свидетелях? Бывший член водолазной группы Сергей Нижник, воевавший добровольцем в АТО и что-то не поделивший с коллегами (из-за чего его чуть не взорвали в машине), после чего сбежавший с семьей в США? Все ясно. Как говорится, уровнем непредвзятой экспертизы «Радио Свобода» удовлетворены!

В общем, не было никакого российского разведывательного буя. Была лишь ошибка в работе тестируемой ГАС «Олимп» и много вранья украинских и западных СМИ. С чем мы их и поздравляем.

«Когда перемог нет — их выдумывают!» — похоже, таков главный принцип работы киевской прессы. И не только киевской, заметим.

Не так давно шведы активно искали в своих водах российскую подлодку. Не раз рапортовали, что почти уже нашли. В итоге, потратив кучу времени и денег, шведы поняли, что все это время принимали за «субмарины Путина» свой собственный буй...

Под занавес добавим постскриптум к описанной нами фантастической истории. Во время воссоединения Крыма с РФ в 2014 году тот самый находившийся в Севастополе первый тестовый образец украинской ГАС «Олимп» достался России. Судя по отсутствию к украинской поделке интереса со стороны отечественных спецов, ничего из ряда вон «Олимп» собой не представлял и вообще не отличался надежностью. Это косвенно подтверждает наш вывод о том, что результатом появления таинственных «странных импульсов» в 2013 году стал сбой в работе украинской аппаратуры.