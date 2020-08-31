Новая аналитическая платформа освободит от лишней отчетности бизнес в РФ

Москва, 31 августа. Новая цифровая аналитическая платформа позволит снизить административную нагрузку на бизнес в России. По поручению правительства страны над созданием этой системы работают Федеральная налоговая служба (ФНС) и другие ведомства.

Разработка аналитической платформы ведется совместными усилиями Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфином России, Росстатом и ПФР. Она будет сделана на основе административных данных различных ведомств.

Отмечается, что платформа даст возможность сформировать систему оперативной статистики, а также выстроить систему информационного обмена первичными данными.

«Создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации», — говорится в сообщении ФНС.

Подчеркивается, что с марта 2020 года идет эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат, передает телеканал «360».

В ФНС заявили, что готовы и дальше обсуждать предложения, которые избавят бизнес от бумажной волокиты. Это позволит предпринимателям сосредоточиться на своей непосредственной работе и сэкономить время.