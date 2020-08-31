Украинка находится на грани жизни и смерти после ДТП в Турции



Сиде, 31 августа. В турецком городе из-за пьяного водителя чуть не погибла украинская туристка Инна Романова. Нетрезвый водитель врезался в два автомобиля, которые стояли на парковке у супермаркета, и нанес травмы девушке на мотоцикле.

Девушка ждала своего попутчика на мотоцикле, позади Романовой стояли две припаркованные машины. В последнюю из ряда врезался пьяный водитель, а первая по инерции протаранила мотоцикл. Девушку подбросило, она упала на машину, а потом на асфальт. Сейчас гражданка Украины находится в больнице, а ее жизнь под угрозой. Автомобилисты не получили серьезных травм.

Виновник ДТП был лишен водительских прав, а в его крови нашли 2,12 промилле алкоголя, притом что по российскому законодательству нормой считается 0,3. Нетрезвый водитель выплатит штраф, который составляет 12 тысяч рублей. Пьяному автомобилисту будет предъявлено обвинение в «нарушении безопасности дорожного движения».

Ранее в Турции по вине водителя пострадал автобус в курортной Анталье. А в Мугле после столкновения туристического автобуса с легковой машиной один человек погиб и 10 были ранены.