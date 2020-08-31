В Краснодарском крае произошло шоковое сокращение числа детских санаториев

Санкт-Петербург, 31 августа. Из 150 детских санаториев в Краснодарском крае осталось работать только около 30. Подкосили детскую отрасль запрет принимать детей из других регионов страны и требование ограничить заполняемость до 50%. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил первый заместитель председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин.

«В этом году обострились проблемы, которые были до этого, например в области детского отдыха. СанПиНы, которые предъявляются к детскому отдыху, и без пандемии очень сложные. Там должна быть большая территория на одного ребенка и больше персонала для его обслуживания. В этом году были введены СанПиНы, которые запретили отдыхать детям из других регионов, в результате детские центры вынуждены были возвращать деньги за выкупленные путевки. Сильно подорвало экономику детского отдыха и требование обеспечить загрузку лагерей не более 50%. Эти два условия поставили под вопрос открытие многих из них», — рассказал он.

По словам депутата, количество детских здравниц существенно сокращается последние несколько лет: в 2019 году было около 150 стационарных детских лагерей, в этом году их количество сократилось на треть.

«Это наиболее нерентабельный вид бизнеса туристической отрасли. Здесь не поднимешь цены, поскольку это не лакшери, здесь не повысишь произвольно маржинальность бизнеса. Но государственных санаториев мало. На территории Краснодарского края всего два федеральных детских центра: «Орленок» и «Смена», всего в стране их четыре, включая «Океан» на Дальнем Востоке и «Артек» в Крыму. Плюс «Сириус» со своей образовательной программой. Есть еще несколько региональных центров детского отдыха, но это все равно единицы. Все остальное — профсоюзное и коммерческое. И именно в этой сфере идет стремительное сокращение детских здравниц», — отметил Булдин.

В итоге в этом году открылось всего около 30 детских санаториев.

«Потом что-то открывалась, потом закрывалось. Итог сезона пока еще рано подводить, но есть предпосылки, что в следующем сезоне мы не досчитаемся большого количества лагерей: они будут либо перепрофилироваться, либо банкротиться», — делится печальной статистикой эксперт.

Усилия депутатского корпуса и исполнительной власти Краснодарского края направлены на поддержку центров детского отдыха, но их явно недостаточно, считает Булдин, чтобы компенсировать частным владельцам детских домов отдыха понесенные ими издержки.