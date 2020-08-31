Дудчак объяснил, зачем США добиваются полной ликвидации завода «Мотор Сич»

Москва, 31 августа. Конфликт вокруг основанного еще в Российской Империи моторостроительного завода «Мотор Сич» продолжается. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сложившуюся ситуацию и сообщил о возможной ликвидации предприятия.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео недавно прокомментировал попытки Поднебесной заполучить контроль над расположенным на территории Украины завода «Мотор Сич». Китай пускает в ход «злонамеренные инвестиции», о чем чиновник сообщил во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несколько лет назад китайская компания выкупила контрольный пакет акций завода, однако затем акции были арестованы благодаря украинским спецслужбам. С большей долей вероятности силовики учитывали именно интересы Вашингтона, когда накладывали запрет на приобретенные ценные бумаги. Американцы опасаются, что с помощью советских технологий двигателе строения Китай сможет укрепить свою обороноспособность.

Как заметил Дудчак, на данный момент Киев оказался в достаточно затруднительной ситуации. Украина не может отказаться от сделки, так как деньги уже были уплачены инвестором и определенные обязательства перед Пекином действительно существуют. С другой стороны, не стоит забывать о США, которые не могут допустить приобретения китайцами технологий по производству авиационных двигателей.

«Не исключен вариант, при котором США продавят через украинские власти полную ликвидацию «Мотор Сич», чтобы завод не достался КНР», – заявил политолог.

В любом случае, борьба продолжается, и скорее всего предприятие по производству авиационных двигателей не ждет ничего хорошего в обозримом будущем. Другой украинский аналитик ранее предположил, что завод просто пойдет на металлолом.