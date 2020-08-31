Ефремов заявил, что в день ДТП «ездил искать пиво» и потерял память

Москва, 31 августа. Актер театра и кино Михаил Ефремов, против которого возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Москве, заявил, что начнет в понедельник давать показания в суде.

На допросе он сообщил, что в день устроенной им смертельной аварии искал алкоголь.

«Я ездил искать пиво, мне нужны были деньги, я, вроде, не на машине был в тот день, не помню», — указал Михаил Ефремов.

По словам актера, его память «начинается с того, что он сидит у следователя». Актер также отметил в ходе допроса в суде, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья.

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить», — пояснил Ефремов.

Как заявил артист, видео с места аварии, на котором он признается, что был за рулем, смонтировано.

«Это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — добавил подсудимый.

Ранее сообщалось, что адвокат актера Эльман Пашаев просит направить своего подзащитного на лечение для восстановления памяти. Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в Москве. Он за рулем иномарки влетел в грузовик, водитель которого скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста были следы не только алкоголя, но и наркотиков. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.