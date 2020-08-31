Кривоносов назвал уникальной ситуацию в российском туризме

Москва, 31 августа. Курорты в России получили шанс прийти к нормальному соотношению цена-качество. В стране сложилась уникальная ситуация, ведь поток отдыхающих на отечественных курортах сопоставим с тем, который был во времена СССР, считает депутат Сергей Кривоносов.

Он обратил внимание, что цены изменились, есть проблемный момент. Для улучшения ситуации парламентарии работают над новым законом о туризме.

«Проблема существует, но мы будем предлагать законодательно косвенное регулирование цен. Это договорные отношении по ценообразованию. Нам необходимо на это обратить внимание. Мы разрабатываем новый закон о туризме», — сказал политик в эфире Медиагруппы «Патриот».

Парламентарий также подчеркнул, что усилия надо сосредоточить на развитии внутреннего туризма.

По его мнению, пока в России развитыми туристическими центрами являются Москва и Петербург. Сочи, конечно, популярен среди туристов, но круглый год они туда не ездят.