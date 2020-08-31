Юрист рассказал, кто будет выплачивать долги покойной Легкоступовой

Москва, 31 августа. Покойная российская певица Валентина Легкоступова последние месяцы жизни не оплачивала счета за коммунальные услуги, поэтому накопился долг перед управляющей компанией. Кто будет ответственен за погашение задолженности в 33 тысячи рублей, объяснил юрист Андрей Некрасов.

Легкоступова жила в небольшой квартире в спальном районе на окраине Москвы. Примечательно, что после свадьбы Легкоступовой с бывшим яхтсменом Юрием Фирсовым молодожены жили вместе, однако супруг артистки не помогал ей покрывать бытовые расходы.

Юрист Андрей Некрасов подчеркнул, что долг за коммунальные счета мог быть больше, если бы не одно обстоятельство.

«У заслуженных артистов была официальная скидка именно по оплате коммунальных услуг. Это звание материально реализуется таким образом. Не налоги, а именно коммуналка», — пояснил юрист.

Он рассказал, что решение о списании долгов принимает управляющая компания, однако, скорое всего, погашение задолженности ляжет на плечи ближайших родственников Легкоступовой, передает «Инфореактор».

«Захотят — спишут, возможность понести такой убыток у них есть. Вопрос заключается в том, из чего они будут покрывать его, из каких доходов, но это их проблемы. В России это законно», — говорит Некрасов.

Стоит отметить, что на квартиру певицы сегодня претендуют ее супруг, дети и родители. Если вопрос наследства будет решен полюбовно, то они унаследуют жилье в равных долях. Это значит, что в тех же долях будет разделена и сумма долга.