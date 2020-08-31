«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублей

Москва, 31 августа. Польская энергетическая компания PGNiG получила 100 млрд рублей от российского «Газпрома». Деньги были перечислены по решению Стокгольмского арбитража.

При этом начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников подчеркнул, что эта выплата не повлияет на процесс обжалования решения арбитража и не влечет ущерба позиции холдинга в ходе обжалования.

Напомним, в июле этого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) решил оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию. В «Газпроме» в ответ заявили, что информация, которую запрашивал UOKiK не имел отношения к этому расследованию.

Сегодня стало известно, что «Газпром» подал апелляционные жалобы в польский суд на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе антимонопольного расследования в отношении СП–2.