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«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублей

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«Газпром» выплатил польской PGNiG 100 млрд рублейМосква, 31 августа. Польская энергетическая компания PGNiG получила 100 млрд рублей от российского «Газпрома». Деньги были перечислены по решению Стокгольмского арбитража.

При этом начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников подчеркнул, что эта выплата не повлияет на процесс обжалования решения арбитража и не влечет ущерба позиции холдинга в ходе обжалования.

Напомним, в июле этого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) решил оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию. В «Газпроме» в ответ заявили, что информация, которую запрашивал UOKiK не имел отношения к этому расследованию. 

Сегодня стало известно, что «Газпром» подал апелляционные жалобы в польский суд на определения UOKiK об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе антимонопольного расследования в отношении СП–2.

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