Как справляются с денежными поборами в разных школах

Накануне нового учебного года в Министерстве просвещения России напомнили, что принуждение сдавать деньги на школьные нужды незаконно. Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко посоветовал обращаться в органы прокуратуры в случае, если родительский комитет ведет себя слишком агрессивно. Федеральное агентство новостей выяснило, как справляются с денежными сборами в разных школах и как на это смотрит закон.

1 сентября в этом «коронавирусном» году проходит в новых условиях: школы обязаны запастись термометрами для проверки температуры на входе и средствами дезинфекции. Новое правило требует затрат, и не только для школ, но и для родителей — в некоторых учебных заведениях средства на дезинфекцию собираются через родительские комитеты.

Финансовая инициатива может идти только от родителей

Учитывая федеральный закон «О противодействии коррупции», администрация школы не может собирать деньги с родителей учащихся, даже в форме просьб родительскому комитету — неправильная формулировка пожелания починить детскую площадку может стать предметом судебных разбирательств. Любая финансовая инициатива должна идти от родителей, которые имеют право сами спросить учителей или администрацию, как можно улучшить условия обучения детей.

«У нас действует 44 статья Федерального закона «О образовании», — рассказал ФАН адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша. — По ней мы имеем право принимать участие в управлении общеобразовательным учреждением, право на информацию о состоянии дел и консультирование. При желании общим собранием мы можем установить родительский комитет. Я вижу его, как регистрацию юридического лица со своим расчетным счетом — так он приобретет статус и возможность легально оперировать деньгами родителей, с официальной формой отчетности».

По мнению адвоката, в большинстве случаев главами таких родительских комитетов становятся общественники, которые «лоббируют интересы своих детей и пытаются переложить проблемы администрации школ на плечи родителей». Собеседник ФАН уверен, что агрессивное требование сдать деньги, желание распоряжаться чужими финансами без отчетности — это явное нарушение закона. При этом заложником ситуации становится ребенок: от взаимоотношений родителей будет страдать он.

«У нас в саду собирали деньги на новый ковер, — рассказывает в соцсетях в группе «Поборам.нет» Мария Серкова. — Я единственная, кто стал возмущаться и говорить, что это не наши проблемы, на ковер выделяются деньги, и сад сам должен купить его. Я ничего сдавать не стала, мамы со мной не разговаривают, из общего чата удалили, за спиной говорят гадости. Некоторые дети запрещают сыну играть на ковре, потому что его мама не сдавала на него деньги».

Обоснованные траты или поборы?

Председатель нижегородского Совета отцов Александр Заремба также рекомендует родителям оставаться в правовом поле и действовать через родительские комитеты, но предлагает не называть сбор денег в школах «поборами».

«Говорить в этом случае о поборах — некорректно, — считает собеседник агентства. — В начале года перед нами всегда встает дилемма в части «разное» в задачах родительского самоуправления. Нам предстоит урегулировать все категории затрат в учебном году: праздники, мероприятия, подарки, поощрения участников соревнований. У нас заранее есть четкий план активностей детей на территории школы, мы все просчитываем и принимает конкретные статьи затрат, в том числе на мелочи – шоколадки, мячики».

Заремба добавил, что объем затрат в школах разнится, но, в среднем, это порядка 100 рублей в месяц и 1500-2000 рублей в год. Он пояснил, что такая смета берется не «с потолка», она обоснована и вполне посильна. Однако «всегда найдутся родители, от которых приходится выслушивать, что это поборы, и которые отказываются сдавать деньги».

По словам Александра Зарембы, отказываются от сборов 20-30% родителей, из них примерно у 10% есть объективные причины, у остальных — дело принципа.

«Есть бабушки, которые воспитывают детей одни, или матери-одиночки с небольшим доходом — таким другие родители готовы помочь. Но есть категория родителей-потребителей, у которых, наверно, не было преемственности поколений, которым не привили семейные ценности, — объясняет свое видение ситуации Заремба. — Они считают, что им обязаны все, а они ничего не должны. Например, мы в своей школе обсуждаем вопрос с охраной: пока что решения от государства нет, приходится нанимать охранную организацию. Мы коллегиально решаем делать это своими силами. И есть родители, которые считают, что безопасность детей — не их проблема. Настаивать на сборе денег мы не можем, поэтому все время балансируем».

Любой родитель вправе отказаться от любых закупок, напоминают общественники и юристы. Можно самостоятельно покупать тетради, подарки учителям, предметы для опытов. Но когда речь зайдет об общественных необходимостях — картридже для принтера, питьевой воде в кулере, туалетной бумаге и мыле — придется иметь дело с другими родителями и их мнением.

По мнению адвоката Яниса Юкши, трения между родителями возникают, в том числе, потому, что статус родительского комитета никак не закреплен законодательно, а авторитет активистов признают не все участники школьного процесса.

«Пора прописать и урегулировать те возможности, которые есть у родительского комитета: что это такое, какие у него могут быть полномочия, что следует в случае их превышения», — говорит юрист.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году, какие средства дезинфекции подойдут для школьников и как сэкономить на товарах для школы.