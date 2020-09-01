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Выплаты пенсионерам в РФ: кто может получить дополнительные 5 тыс. рублей

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Выплаты пенсионерам в РФ: кто может получить дополнительные 5 тыс. рублей

Темы, касающиеся увеличения пенсий и дополнительных выплат пенсионерам, а также помощи семьям с детьми остаются одними из самых актуальных: последствия пандемии COVID-19, оставившей многих людей без работы, еще не преодолены. В связи с этим граждан волнует, будет ли новая выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, и на какие дополнительные пособия могут рассчитывать пенсионеры.

Что известно о новой выплате в 10 тысяч рублей

Как известно, в России были проведены две выплаты на детей в 10 тысяч рублей, эти деньги гражданам перечислили, не требуя сведений о доходах. Это июньская выплата на детей от трех до 16 лет и июльская — на всех детей до 16 лет. Также в течение трех месяцев гражданам выплачивалось на детей до трех лет по 5 тысяч рублей (всего по 15 тыс. руб.).

О новой выплате в 10 тысяч рублей заговорили в начале августа: предложение состояло в том, чтобы дать родителям дополнительные деньги, которые можно будет потратить на подготовку детей к школе. Законопроект дошел до Госдумы, была подана соответствующая петиция, которая быстро стала очень популярной.

Тем не менее пока такое решение не принято, будет ли оно принято осенью, пока неизвестно.

Что известно о новой выплате в 10 тысяч рублей

Получат ли российские пенсионеры дополнительно по 5 тыс. руб.

Примерно такая же ситуация с возможной выплатой дополнительных денег пенсионерам ко Дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября. Как заявил URA.RU первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, такая федеральная выплата возможна, если на это будут предусмотрены деньги в бюджете. Пока такое решение на федеральном уровне не принято.

Однако выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека предусмотрены многими региональными бюджетами, они могут достигать, в зависимости от региона, суммы от 700 до 5000 рублей. Выплата, скорее всего, будет разовая, на индексации пенсий и на других дополнительных мерах поддержки она не отразится. Регионы сами будет определять, с какого возраста пенсионер сможет рассчитывать на разовую выплату, называют возраст в 70 лет.

О других осенних изменениях в России, в том числе касающихся пенсий и выплат, читайте в материале Федерального агентства новостей.

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