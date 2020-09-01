Выплаты пенсионерам в РФ: кто может получить дополнительные 5 тыс. рублей

Темы, касающиеся увеличения пенсий и дополнительных выплат пенсионерам, а также помощи семьям с детьми остаются одними из самых актуальных: последствия пандемии COVID-19, оставившей многих людей без работы, еще не преодолены. В связи с этим граждан волнует, будет ли новая выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, и на какие дополнительные пособия могут рассчитывать пенсионеры.

Что известно о новой выплате в 10 тысяч рублей

Как известно, в России были проведены две выплаты на детей в 10 тысяч рублей, эти деньги гражданам перечислили, не требуя сведений о доходах. Это июньская выплата на детей от трех до 16 лет и июльская — на всех детей до 16 лет. Также в течение трех месяцев гражданам выплачивалось на детей до трех лет по 5 тысяч рублей (всего по 15 тыс. руб.).

О новой выплате в 10 тысяч рублей заговорили в начале августа: предложение состояло в том, чтобы дать родителям дополнительные деньги, которые можно будет потратить на подготовку детей к школе. Законопроект дошел до Госдумы, была подана соответствующая петиция, которая быстро стала очень популярной.

Тем не менее пока такое решение не принято, будет ли оно принято осенью, пока неизвестно.

Получат ли российские пенсионеры дополнительно по 5 тыс. руб.

Примерно такая же ситуация с возможной выплатой дополнительных денег пенсионерам ко Дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября. Как заявил URA.RU первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, такая федеральная выплата возможна, если на это будут предусмотрены деньги в бюджете. Пока такое решение на федеральном уровне не принято.

Однако выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека предусмотрены многими региональными бюджетами, они могут достигать, в зависимости от региона, суммы от 700 до 5000 рублей. Выплата, скорее всего, будет разовая, на индексации пенсий и на других дополнительных мерах поддержки она не отразится. Регионы сами будет определять, с какого возраста пенсионер сможет рассчитывать на разовую выплату, называют возраст в 70 лет.

О других осенних изменениях в России, в том числе касающихся пенсий и выплат, читайте в материале Федерального агентства новостей.